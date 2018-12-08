الشارقة يواجه الجزيرة.. والفجيرة مع عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يشهد اليوم الثاني من الدور الأول لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، 4 مواجهات من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لأغلى البطولات.

وستكون كل الأنظار شاخصة إلى المباراة التي ستجمع بين الشارقة والجزيرة على أرض ملعب الوصل، في حين سيلتقي الفجيرة مع عجمان، بينما سيكون كل من الظفرة والإمارات على موعد مع مواجهتين مع القادمين من دوري الدرجة الأولى دبا الحصن وحتا.

في اللقاء الأول، سيكون ملعب الوصل في زعبيل في السابعة والنصف مساء اليوم، مسرحاً لمباراة من العيار الثقيل حين يحتضن لقاء الشارقة ملك المسابقة مع الجزيرة.

ويتمثل طموح الفريقين في التأهل إلى الدور ربع النهائي، قياساً إلى حالة التوهج التي يعيشها كلاهما في دوري الخليج العربي، رغم خسارة «فخر العاصمة» قبل أيام للمرة الأولى هذا الموسم أمام الظفرة.

ويأمل الشارقة، الذي يعيش أياماً من ذكريات الماضي الجميل، حين استرد موقعه فوق قمة الترتيب، أن ينقل النجاح إلى ساحة مسابقة الكأس التي يرتبط بقصة عشق معها، حين رفع كأسها الغالية في ثماني مناسبات من قبل.

أما الجزيرة، الذي تعادل مع الشارقة في الدوري، فسيرفع شعار تأكيد أن الفريق عاقد العزم على نيل الألقاب هذا الموسم، وبقيادة الهداف التاريخي علي مبخوت، الذي يسطر نجاحات وأرقاماً فردية في كل مرحلة من مراحل دوري الخليج العربي.

ولن تقبل مباراة الفجيرة مع عجمان، أنصاف الحلول حين يلتقيان على أرض ملعب الإمارات في الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم.

ويدرك الفريقان مدى أهمية مباراة اليوم من أجل تكملة الرحلة في المسابقة وضمان الوجود مع الكبار في الأدوار النهائية.

وفي اللقاء الثالث، سيحاول فريق الظفرة ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الغالية، حين يلاقي دبا الحصن المتأهل من الدور التمهيدي للمسابقة، وسيخوض الظفرة اللقاء بمعنويات فوزه الثمين على الجزيرة الثلاثاء الماضي، مما قد يضع الفريق أمام فرصة حجز مقعده بين الثمانية الكبار.

أما دبا الحصن، الذي يمر بمرحلة حرجة في دوري الدرجة الأولى، فسيحاول صنع مفاجأة على حساب الظفرة وتكملة رحلته في المسابقة أملاً في نيل المزيد من الأضواء على كتيبته التي تبحث عن بلوغ عالم المحترفين للمرة الأولى هذا الموسم.

وفي اللقاء الرابع، يلتقي الإمارات مع حتا أحد سفراء دوري الدرجة الأولى في السابعة والنصف مساء اليوم على أرض ملعب كلباء.

ويأمل الإمارات الذي يصارع من أجل البقاء في عالم الأضواء أن ينال خطوة من الثقة والمعنويات، من خلال العبور إلى الدور ربع النهائي، ويمتلك «الصقور» ذكريات رائعة مع تلك المسابقة حين قادهم المدرب عيد باروت، لنيل اللقب الغالي، قبل أن يعيش النادي حالة من التراجع حتى بات اليوم ثاني أبرز الفرق المهددة بالهبوط مع دبا الفجيرة.

أما حتا، فيتطلع إلى إبعاد أحد أندية المحترفين والتأهل إلى ربع النهائي، وهو يعد نفسه من «المحترفين»، رغم لعبه في دوري «الهواة» كونه يضم عناصر مميزة تألقت معه عندما لعب لموسمين في دوري الخليج العربي.