شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل محمد نجيب عن تدريبات الكرة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الطبى للأهلى الأسبوع المقبل موعداً لمشاركة محمد نجيب مدافع الفريق فى تدريبات الكرة، بعدما ينتهى من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة.
وأجرى محمد نجيب جراحة فى غضروف الركبة قبل عدة أسابيع، وقام بعمل أشعة مؤخراً للاطمئنان على إصابته فى ركبته، وأثبتت الأشعة أن اللاعب سيعود للتدريبات بالكرة فى غضون أسبوع من الآن تقريباً.
وينتهى نجيب من التدريبات التأهيلية خلال أسبوع، على أن يبدأ بعدها تدريبات الكرة بشكل تدريجى خلال أسبوعين من الآن تقريباً.
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