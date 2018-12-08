شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يطيح بالشوربجى ويتأهل لنصف نهائى بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع عالميا، فى تحقيق مفاجأة كبيرة بعدما أقصى محمد الشوربجى لاعب سموحة المصنف الأول عالميا، من الدور ربع النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، عقب تغلبه على الشوربجى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت57 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-9، 12-10 وتأهل كريم إلى الدور نصف النهائى لبطولة بلاك بول، ليلحق بعلى فرج، منتظرا المتأهل المصرى الثالث والذى تكشف عنه مباراة محمد أبو الغار المصنف العاشر عالميا وطارق مؤمن المصنف الرابع.

وتعد البطولة، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.