شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سبورتنج وسموحة فى ثامن جولات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى سموحة على نظيره المنيا بنتيجة 3/0، فى إطار منافسات الجولة الثامنة بدورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الشرقية للدخان على دلفى 3/1، وطنطا على الزهور 3/0، وبتروجت على النصر 3/0 ، وهليوبوليس على بنها 3/1.
كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كل من سبورتنج على مصر للبترول 3/1، والحوار على هليوليدو 3/1 .
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