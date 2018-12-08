شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تطلب تأشيرة لصفقة الإسماعيلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية لمنح تأشيرة الدخول لليبى مؤيد اللافى المرشح للانضمام للدروايش، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان مسئولو الدراويش قد خاطبوا اتحاد الكرة لاستخراج تأشيرة دخول مؤيد للبلاد، والذى فسخ تعاقده وأصبح حرا. وينتظر مسئولو الدراويش وصول تأشيرة إرسالها للاعب تمهيدا للحضور إلى الإسماعيلية للتفاوض حول إجراءات انتقاله للقلعة الصفراء. وتألق اللافى مع أهلى طرابلس الليبى فى دورى أبطال أفريقيا عام ٢٠١٧، وحصل على لقب أفضل لاعب فى ليبيا وانتقل لصفوف الشباب السعودى وفسخ تعاقده بعد ٨ أشهر.

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