شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 7 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلى يضم محمود وحيد من المقاصة وبيراميدز يضم لاعب فلسطين حامد حمدان، والاتحاد السكندري يتأهل لدور الـ8 لكأس مصر.

أعلن النادى الأهلى رسمياَ ضم محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، وجاء إعلان الأهلى الصفقة بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب مؤخراً.

أعلن نادى بيراميدز عن ضم الفلسطينى حامد حمدان، لاعب نادى غزة الرياضى، فى ثالث الصفقات النادى قبل فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم الثنائى عمرو مرعى وإيريك تراورى لتدعيم صفوف الفريق.

الزمالك يفاوض عمرو طارق لضمه فى يناير

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات خلال الأيام الماضية مع عمرو طارق مدافع المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم.

انتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الجمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض للإصابة فى مباراة تاونشيب التى أقيمت فى بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى نسختها الماضية

فاز فريق سلة الأهلى المرتبط على نظيره الزمالك بنتيجة ٤٤/٦٦ فى منافسات دور الثمانية بدورى المرتبط. وتقام الآن مباراة رجال سلة الأهلى للفريق الأول مع الزمالك فى منافسات نفس الدور.

عدم اكتمال النصاب القانونى فى انتخابات مركز شباب الجزيرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مركز شباب الجزيرة عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، بعد حضور 6317 عضوا.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر الجاري، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التي ستنطلق غدا وحتى يوم 14 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ.

وصل أنيس بو جلبان لاعب الصفاقسى التونسى والأهلى السابق، إلى القاهرة، اليوم الجمعة، فى زيارة يدور أنباء إنها ستشهد اجتماعا مساء اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى بالقلعة الحمراء.

تشهد الساعات المقبلة إرسال نادى الزمالك الدفعة الأولى من قيمة مستحقات اللاعبين القدامى بعد النجاح فى احتواء أزمة الدَّيانة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى "فيفا".

أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بياناً بشأن الحكم القضائى فى الدعاوى الأربعة المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهما.

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحضر المباراة النهائية للبطولة الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستنطلق غدا بمدينة شرم الشيخ.

كشف شادى الهادى وكيل المغربى محمود بن حليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى تفاصيل مفاوضات مسئولى القلعة الحمراء مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تنطلق غدا، السبت، بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بمدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 8 منتخبات هى مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال، وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواى.