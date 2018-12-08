شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يتأهل لربع نهائى الكأس بعد إقصاء سموحة بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الاتحاد السكندرى لربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على سموحة، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2، على استاد برج العرب، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وجاء احتكام الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف.

خط الوسط: كريم الديب، نور السيد، أحمد داوودا، محمد حسن.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، بناهينى.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد لورد.

خط الدفاع: محمود منصور، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أمير عابد.

خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، يامادو تورو، ديريك نسيبامبي.

خط الهجوم: شيلونجو.

جاء الشوط الأول بمستوى متراجع للفريقين حيث لم يشكل سواء الاتحاد أو سموحة خطورة حقيقة تذكر خلال هذا الشوط حيث اكتفوا بتبادل الهجمات دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.

شهد هذا الشوط فرصة وحيدة لرزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى بعد تمريرة من محمد ناجى جدو الذى حل بديلا فى هذا الشوط إلا أن سيسيه سدد الكرة فى يد أحمد لورد حارس سموحة الذى تقدم واستطاع إنقاذ الموقف، ليستمر اللقاء سلبيا أداء و نتيجة ويتم اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح التى أعلنت فوز الاتحاد السكندري 4 / 2 وتأهله لدور الـ8.