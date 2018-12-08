شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 7 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 7 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها كواليس المفاوضات بشأن صفقات الشتاء بجانب استعدادات الفريق لمواجهة القطن التشادى.

مفاجأة.. وكيل أحداد يعرض على الزمالك المبادلة لضم هدف الأهلى

شهدت الساعات الماضية، مفاجأة، بعدما عرض الوكيل المغربى لحميد أحداد مهاجم نادى الزمالك دخول اللاعب فى صفقة تبادلية حتى يحصل النادى الأبيض على محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى وجاء عرض الوكيل المغربى للزمالك بمبادلة أحداد مع بن حليب والتفاوض حول المقابل المالى مع مسئولى الرجاء من أجل إتمام الصفقة التى يسعى الأهلى لحسمها فى الفترة الأخيرة لتدعيم خط هجومه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إنه حتى الآن لا يوجد قرارا داخل قلعة ميت عقبة حول الصفقة من عدمه بينما أوضح إن وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مع الوكيل المغربى ليتحدث معه بشأن الأمر ليكشف له إنه حتى الآن لم يتخذ المدرب السويسرى قرارا نهائياً بشأن مستقبل أحداد.

حصل عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، على راحة من مران الفريق اليوم، بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى لقاء المصرى الذى أقيم من مؤجلات الجولة الحادية عشر للدورى والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

فيما أدى لاعبو نادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة المصرى بالأمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، ويستعد الفريق للقاء القطن التشادى المقرر له يوم الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية فيما قام محمد عنتر لاعب الفريق الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق وجاء خوضه للتأهيل في ظل شعوره بإرهاق عضلي حيث قام بالجرى حول الملعب بينما واصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، البرنامج التأهيلي في جيمانزيوم النادي في ظل تجهيزه بعد الإصابة في العضلة الضامة منذ فترة أدت إلى ابتعاده عن المباريات الأخيرة.

الجونة يطلب استعارة ثنائى الزمالك فى يناير

طلب مسئولو الجونة، استعارة ثنائى نادى الزمالك، أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل خروجهما من حسابات السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض في الفترة الماضية. ولم يشارك مدبولى مع نادى الزمالك هذا الموسم فى المبارياتن فى ظل كثرة عدد اللاعبين في مركز صانع الألعاب، وهو ما دفع مسئولى النادي الساحلي لطلب استعارة الثنائي سواء مدبولى أو دونجا فى الفترة المقبلة لحاجة الفريق لخدماتهما.

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