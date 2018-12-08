تقرير.. هل يصبح بورنموث رابع "الضحايا المفضلين" لصلاح في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

بآمال العودة إلى طريق الشباك بعد غياب مباراتين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفه الثامن، عندما يخرج فريقه لمواجهة بورنموث ظهر غد السبت.

ويفتتح فريقا بورنموث وليفربول منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية والنصف ظهر غد السبت، على ملعب الأول، قبل سبع مواجهات في اليوم ذاته أبرزها قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويسعى ليفربول لمواصلة مسيرته المميزة في بريميرليج بالموسم الحالي، حيث تجنب الخسارة خلال خمس عشرة مواجهة، محققًا اثني عشر فوزًا إلى جانب ثلاثة تعادلات، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي.

ويعد صلاح أحد أبرز أسلحة ليفربول في المواجهة، حيث يبقى النجم المصري سلاح التهديد الأبرز لمنافسي العملاق الإنجليزي، رغم تراجع معدلاته التهديفية عن الموسم الماضي، الذي اختتمه متربعًا على صدارة جدول ترتيب هدافي بريميرليج، برصيد 32 هدفًا.

ويدخل صلاح المواجهة متحفزًا لضم بورنموث إلى قائمة الضحايا المفضلين في المسابقة المحلية الإنجليزية خلال مسيرته بقميص ليفربول، والتي تضم ثلاثة فرق سجل صلاح في مرماهم في جميع مواجهاتهم مع ليفربول في الموسمين الماضي والحالي.

وكان ويست هام أول ضحايا تلك القائمة، حيث استقبل هدفًا من صلاح في الجولة الأولى، خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة ليفربول برباعية نظيفة، بعدما استقبل هدفين من النجم المصري في الجولة 11 في الموسم الماضي، خلال المواجهة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، واستقبل هدفًا جديدًا في الجولة 28، خلال مواجهة انتهت لمصلحة ليفربول بنفس النتيجة.

وفي الجولة السادسة أصبح ساوثامبتون ثاني ضحايا تلك القائمة، بعدما استقبل هدفًا ساهم به صلاح في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، بعدما استقبل ثنائية مصرية في الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة بالموسم الماضي، في مباراة انتهت بنفس النتيجة لمصلحة ليفربول، قبل هدف جديد في الجولة السابعة والشعرين، ساهم في فوز ليفربول بثنائية نظيفة.

وكان واتفورد آخر أعضاء تلك القائمة، وتصدرها كأكثر الفرق استقبالًا لأهداف من محمد صلاح، بعدما سجل الجناح المصري هدفًا ساهم به في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة، بعدما سجل هدفًا في الجولة الافتتاحية بالموسم الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 3-3، قبل مواجهة تاريخية في الجولة الحادية والثلاثين، سجل بها صلاح أربعة أهداف، وقاد فريقه للفوز بخماسية نظيفة.

وسجل صلاح ذهابًا وإيابًا في شباك بورنموث في الموسم الماضي بمنافسات بريميرليج، حيث ساهم بهدف في فوز ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الثامنة عشرة، وساهم بهدف آخر في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة والثلاثين.