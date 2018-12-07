شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد كواليس أزمة الأهلى مع «وحيد» قبل التوقيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت صفقة محمود وحيد أزمة، خلال الساعات الأخيرة، فبعدما أنهى مسؤولو الأهلى كافة الأمور مع نادى المقاصة، بالإضافة إلى الحصول على توقيع اللاعب، برغبته فى ارتداء الفانلة الحمراء، إلا أن الجلسة التى حضرها اللاعب، أمس الأول، للاتفاق على ما سيتقاضاه سنوياً من الأهلى، شهدت أزمه عنيفة، بين اللاعب وعدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالأهلى ولو تدخل عصام سراج، مدير التعاقدات بالمقاصة، الذى نجح فى إعادة اللاعب للتفاوض، وأقنعه بالتوقيع للأهلى ٤ مواسم ونصف.

ورصدت «المصرى اليوم» الكواليس التى دارت فى الاجتماع، والتى بدأت باعتراض المقاصة فى البداية على دخول صبرى رحيل، فى صفقة تبادلية، مشددين على تمسكهم بإتمام الصفقة مالياً دون إبرام أى صفقات تبادلية، وهو الأمر الذى وافق عليه الأهلى فى النهاية، وتم الاتفاق على أن يحصل المقاصة على 15 مليون جنيه نظير الاستغناء عن محمود وحيد، بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب من الأهلى.

وعقب إتمام التفاوض مع المقاصة، تم عقد جلسة أخرى بين عدلى القيعى ومحمد فضل، مسؤولى التعاقدات بالأهلى، وعصام سراج، مدير التعاقدات فى المقاصة، ومحمود وحيد، وأثناء التوقيع على العقود، عرض القيعى منح اللاعب ثلاثة ملايين جنيه عن الموسم الواحد، الأمر الذى لم يرض به وحيد، وقال: «هذا المبلغ لا يليق بقدراتى الفنية والبدنية، والأهلى يمنح لاعبين أقل منى بكثير أضعاف هذا المبلغ»، الأمر الذى أثار حفيظة عدلى القيعى، الذى رد عليه قائلاً «هناك 500 لاعب زيك، وإنت كبيرك التلاتة مليون جنيه وإحنا ما بنظلمش حد»، وفى تلك اللحظة، رفض وحيد إتمام المفاوضات وأبلغ الموجودين فى الجلسة بأنه لن يستمر فى ظل تعمد إهانته بهذا الشكل غير المسبوق، وغادر وحيد الجلسة وأغلق تليفونه المحمول، رافضاً الرد على أى مسؤول، سواء من الأهلى أو المقاصة، إلى أن بدأ عصام سراج التواصل مع اللاعب، من خلال هاتف أحد أصدقائه المقربين، وأقنعه بضرورة أن يعود للتفاوض وأن الأمر يجب تداركه سريعاً فى ظل رغبته والأهلى فى إتمام الصفقة. يأتى هذا فى الوقت الذى تأكد فيه غياب ساليف كوليبالى عن مواجهة الطلائع، فى ظل عدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، واكتفائه بأداء تدريبات خفيفة فى «الجيم»، فيما سيخضع حسام عاشور، لاختبار طبى، لتحديد موعد عودته للمباريات، وأجرى عاشور، جلسة تأهيل ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى كاحل القدم.

وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، صرف مكافأة الفوز على بتروجت والجونة، لتحفيز اللاعبين لمواصلة انتصاراتهم والزحف نحو المقدمة. وحرص محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.