شكرا لقرائتكم خبر عن «الاجتماع الرباعى» يحسم صفقات الزمالك فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة رباعية خلال الساعات القليلة المقبلة تجمع رئيس النادى، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، والسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لحسم ملف الصفقات الجديدة فى الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس النادى أنهى اتفاقه مع مهاجم سوبر سيكون مفاجأة لجماهير الأبيض فى حالة التوقيع معه رسميا بعدما حصلت الإدارة على موافقته، وتوصلت معه إلى كافة أمور التعاقد، إلا أن المجلس يتكتم تفاصيل الصفقة لحين الحصول على توقيع اللاعب رسميا. وعقد رئيس النادى جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع وكيل اللاعب ووسيط الصفقة وتم خلال الاتفاق على كافة الشروط الخاصة باللاعب الجديد الذى من المفترض الإعلان عنه خلال ساعات.

يأتى هذا فيما لا تزال أزمة التعاقد مع ظهير أيسر تؤرق الجهاز الفنى وإدارة الكرة، بسبب عدم الحصول على ضالتهم فى جميع اللاعبين المعروضين فى هذا المركز، خصوصا بعدما أبدى المدير الفنى تحفظه على السيد سالم، ظهير وادى دجلة، لكبر سنه والذى كان الأقرب للتعاقد معه، خصوصا أن إدارة وادى دجلة طلبت 5 ملايين جنيه من أجل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل قبل عقده مع الفريق الدجلاوى فى نهاية الموسم الجارى.

فيما دخل يوسف على، ظهير أيسر المصرية للاتصالات، دائرة اهتمام مسؤولى القلعة البيضاء أملا فى ضمه، خصوصا أنه لاعب مميز وصغير السن وسيتم قيده فى فريق الشباب.

ووجه كريستيان جروس، المدير الفنى، الشكر للاعبين على أدائهم الرجولى وإصرارهم على الفوز ونجاحهم فى طى صفحة البطولة العربية ومصالحة جماهيرهم بفوز ثمين على المصرى، مؤكدا أن بطولة الدورى هى الأهم بالنسبة له وكل تركيز الفريق فيها ولن يتنازل عن الفوز بها. وطالب جروس لاعبيه بالقتال والتحلى بالروح والعزيمة خلال بطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية والتى يستهلها الفريق بمواجهة القطن، بطل تشاد، فى الرابع عشر من الشهر الجارى.

فى شان آخر، أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، دهشته من تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن الزمالك ومحاولاته زيادة الاحتقان والتعصب بين إدارة الناديين والجماهير، مشيرا إلى أنه من الواضح حتى الآن أنه لا يعرف مهامه الحالية كمدير للكرة، ويعتقد أنه لا يزال يعمل فى قناة النادى.

وأوضح المشرف العام لفريق الزمالك أن تصريحات مدير الكرة بالأهلى لا تتناسب نهائيا مع وضعه الحالى، وأنه يحاول إثارة وافتعال أزمة مع مسؤولى القلعة البيضاء من خلال تصريحات غير مسؤولة «على حد قوله».

وأشار أمير مرتضى إلى أن مدير الكرة بالأهلى مطالب بمراجعة تصريحاته جيدا، وأن الزمالك لن يصمت طويلا على مثل تلك التصرفات التى تهدف لإثارة فتنة كروية بين الجماهير، مشيرا إلى أن الزمالك قادر على الرد بمنتهى القوة والعنف على تلك التصريحات.