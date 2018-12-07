شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لـ«أرسنال»: لاعبون في سهرة مشبوهة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن فضيحة مدوية لعدد من لاعبى أرسنال الإنجليزى الذين ظهروا خلال فيديو وهم يستنشقون «أكسيد النيتروس»، المشهور باسم «غاز الضحك والأعصاب»، خلال «حفلة خمور»، قبل انطلاق الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم فى شهر أغسطس الماضى.

قالت الصحيفة إن الفيديو أظهر كلا من مسعود أوزيل وألكسندر لاكازيت وماتيو جندوزى وبيير أوباميانج حول مائدة ممتلئة بزجاجات شامبانيا وفودكا، ويستنشقون من بالونات أكسيد النيتروس، المعروف بقدرته على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، وذلك بالرغم من تحذير عدد من الخبراء والباحثين من مخاطره.

أشارت إلى أن أوزيل سقط وكأنه فاقد للوعى على «الأريكة» بعد استنشاق الغاز، بينما كان باقى اللاعبين يواصلون النفخ فى البالونات، وهو ما يعد فضيحة غير مسبوقة فى تاريخ نادى أرسنال، حسبما وصفت الصحيفة الإنجليزية

أوضحت الصحيفة أن دراسات عديدة أكدت أن استخدام غاز الضحك دون إشراف الطبيب أمر خطير للغاية، حيث يتسبب بنقص الأكسجين عند استنشاقه، فيقود ذلك إلى الاختناق وفقدان الوعى بسبب تدنى مستويات الأكسجين فى الدماغ. تابعت أن هناك «شاهدة عيان» كشفت أنها عاينت إدخال مجموعة من صناديق غاز الضحك إلى علبة ليلية فى العاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن السهرة حضرها عدد من الفتيات، يناهز عددهن 70.

وشددت الصحيفة على أن ما أقدم عليه لاعبو أرسنال فعل متهور كان يمكن أن يودى بحياتهم، مشيرة إلى أن بيع غاز الضحك أمر مسموح به فى بريطانيا للأشخاص البالغين.

وانتشرت هذه النوعية من الغازات فى الملاهى الليلية بشكل متزايد بدءًا من الألفية الجديدة، حيث تم تقنين بيعها فى لندن للبالغين فقط، وتسبب نوعا من النشوة والهلوسة المصحوبة بالضحك، مثل ما تفعله بعض المواد المُخدرة.

ولم يكن لاعبو أرسنال هم فقط الذين أقدموا على ذلك، حيث سبقهم رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزى ومانشستر سيتى عام 2015 قبل انتقاله من ليفربول إلى الفريق السماوى، إضافة إلى كايل ووكير خلال تواجده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزى فى عام 2013 حيث قدّم اعتذارًا رسميًا. ولم يصدر أرسنال أى بيان رسمى بشأن الواقعة، فيما طالبت جماهير المدفعجية بفرض أقصى العقوبات على كل من يحاول تشويه سمعة النادى أو مخالفة مبادئه ورحيل هؤلاء اللاعبين عن الجانرز فورًا.

على الجانب الآخر، ذكرت صحيفة «ميرور»، أسباب تعاقد إدارة أرسنال مع أوناى إيمرى، وعدم التعاقد مع أرتيتا فى بداية الموسم.

أوضح التقرير أن أرتيتا طلب إعادة تغيير شامل فى قطاع كرة القدم مع إبرام انتقالات ضخمة فى ظل عدم وجود إمكانيات مادية كبيرة لدى إدارة الجانرز. أضافت الصحيفة أن ما طلبه أرتيتا لم يطلبه إيمرى بل على النقيض تماما أشاد مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق بلاعبى أرسنال وقطاع الناشئين مع تأكيده عدم رغبته فى إنفاق الكثير من الأموال فى الانتقالات. ولم ينفق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية سوى 70 مليون جنيه إسترلينى فقط، ويسير الجانرز مع إيمرى بشكل مميز حيث لم يعرف طعم الهزيمة خلال آخر 20 مباراة خاضها فى كل البطولات ويبتعد عن مانشستر سيتى المتصدر بـ10 نقاط فقط، فى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

فى نفس السياق، أكدت صحيفة «ديلى ميل» أن روب هولدينج، مدافع الفريق، سيغيب عن باقى مباريات الدورى حتى نهاية الموسم، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

كان هولدينج قد غادر ملعب «أولد ترافورد» الذى شهد تعادل الجانرز أمام مانشستر يونايتد فى الجولة الخامسة عشرة، فى الدورى الإنجليزى، متأثرًا بالإصابة. أشارت الصحيفة إلى أن موسم هولدينج قد انتهى مع الجانرز بعد هذه الإصابة، والتى علق عليها المدير الفنى الإسبانى أوناى إيمرى، بأنها ليست جيدة.