شكرا لقرائتكم خبر عن فيلسوف الكرة المصرية يحذر ويطلق سهامه فى كل الاتجاهات (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الرياضة فى خطر ورايحين على كارثة، هكذا بدأ أيمن يونس، فيلسوف الكرة المصرية، المحلل الفنى، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، حديثه بعد التراشقات التى تشهدها الكرة المصرية خلال الوقت الحالى بين مسؤولى الأندية، خصوصاً ناديى القمة الزمالك والأهلى، ووصف ما تشهده الفترة الحالية بـ«زيادة التعصب وتدمير الصناعة الرياضية فى مصر»، وهو ما يجب التصدى له بكل حزم وباللوائح والقوانين التى يجب أن تُطبق على جميع الأطراف، وليس حسب الأهواء والمزاج.

وأوضح «يونس» أن تصريحاته عقب مباراة الأهلى والجونة، والتى جاءت تعقيباً على مقابلة أجراها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قد تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن الهدف من تصريحاته هو تطبيق القانون على الجميع، والمطالبة بوقفة مع التصريحات الصادرة من مسؤولى الأندية حتى لا تسهم تلك التصريحات فى زيادة التعصب بين الجماهير، خصوصاً أن الفترة الحالية حرجة للغاية، فى ظل اختبار عودة الجماهير الذى أسهمت فيه جميع أجهزة الدولة من وزارة الشباب والرياضة مروراً باتحاد الكرة والجهات الأمنية، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى الملاعب المصرية، فما يحدث حالياً من تصريحات وأفعال غير مسؤولة من الجميع ينذر بكارثة، وسيدمر الكرة المصرية ويعيدها إلى الخلف سنوات وسنوات.

وتساءل «يونس» عن مصير القمة المصرية الكبرى فى الوطن العربى والشرق الأوسط بين الزمالك والأهلى، وهل سيتم لعبها فى القريب العاجل فى ظل حالة الاحتقان الكبيرة التى تحدث الآن؟ كل هذا وأكثر تحدث عنه الفيلسوف، فى حوار مع «المصرى اليوم»، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما رؤيتك للمشهد الحالى فى الرياضة المصرية؟

- أعتقد أن المشهد مُزْرٍ، وما يحدث فى الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص يجب أن تكون له وقفة من المسؤولين والقائمين عليها حتى لا يأتى علينا وقت لا نستطيع فيه التحكم فى الأمور.

■ كيف؟

- ما يحدث حالياً من مسؤولين عن الرياضة المصرية، خصوصاً ناديى القمة، اللذين من المفترض أن يكونا قدوة لباقى الأندية، ينذر بكارثة حقيقية فى الرياضة المصرية، وهو ما أحذر منه وقمت مراراً وتكراراً بالتحذير منه، وكان آخرها عقب مباراة الأهلى والجونة.

■ تصريحات ما بعد مباراة الأهلى والجونة أثارت لغطاً كبيراً، خصوصاً بشأن سيد عبدالحفيظ..

- هذه أزمة كبيرة. تصريحاتى تم تفسيرها بشكل خاطئ على أننى أهاجم «عبدالحفيظ»، وهو ما لم يحدث. بعض المواقع أخذت الأمور من وجهة نظرها أو تعمدت ذلك بحثاً عن الإثارة، وهو ما لم يحدث. قمت بالتعليق على تصريحات «عبدالحفيظ»، الذى تجمعنى به علاقة محترمة، لكننى لم أوجه كلامى لشخصه أو أهاجمه كما تردد.

■ وما المقصود من تصريحاتك؟

- المقصود من تصريحاتى هو وضع حد لما يحدث من تراشق بالتصريحات بين المسؤولين بحثاً عن وأد الفتنة، ولم أقصد بها «عبدالحفيظ» أو النادى الأهلى، أنا أقصد بها الجميع، الأهلى والزمالك وجميع الأندية، لكن البعض له مصلحة فى إظهار أننى أهاجم «عبدالحفيظ» والنادى الأهلى، وهو ما لم يحدث، فأنا أقف على مسافة واحدة من الجميع، وأكرر مرة أخرى: تصريحاتى كانت موجهة للجميع.

■ وهل تشعر بالقلق مما يحدث؟

- طبعاً، الأمور تنذر بكارثة، والرياضة المصرية فى خطر كبير بسبب ما يحدث من تصريحات بعض المسؤولين، الذين يتعاملون مع المسؤولية على أنها خلال الـ90 دقيقة وقت المباراة فقط، أود أن أُذكرهم بأن مسؤوليتكم طوال فترة تواجدكم فى المناصب، فلا يصح أن يكون السبب فى صناعة التعصب قامات كبيرة، وبعضهم فى أكبر مؤسستين رياضيتين فى مصر.

■ ما الحلول من وجهة نظرك؟

- يجب تفعيل اللوائح والقوانين، وتطبيقها على الجميع، الكبير قبل الصغير، نحن فى دولة قانون، لكن للأسف لا يوجد رادع أو محاسب لما يحدث من المسؤولين الكبار فى الرياضة المصرية، الرياضة المصرية أصبحت مسرحاً لاستعراض العضلات من الجميع، وأحذر مرة أخرى: نحن فى طريقنا لكارثة إذا لم يتم وقف أى تجاوز من أى مسؤول مهما كان حجمه.

■ تحدثتَ عن تطبيق القانون فى وجود قانون الرياضة.. كيف ذلك؟

- قانون الرياضة سقط، وأثبت ضعفه، والسؤال هنا: هل الأزمة فى القانون أم مَن يطبقون القانون؟ فى كل الأحوال قانون الرياضة لم يأتِ بثماره، بل على العكس أصبحت الأمور أسوأ من قبل.

■ ما مصير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى ظل ما يحدث؟

- أعتقد أن قرار لعب القمة أو تحديد موعد لها سيكون من أصعب القرارات خلال الفترة الحالية بسبب ما يحدث. ما يحدث من تنمية للتعصب فى ظل تواجد جماهير فى المدرجات، ولو بأعداد قليلة، سيُصعِّب من اتخاذ القرار، وفى ظل ما يحدث أعتقد أنه سيتم تأجيلها إلى 2022، أنا أمزح طبعاً، لكن أتمنى أن تهدأ الأجواء حفاظاً على المنظومة بأكملها وحتى لا تحدث كارثة جديدة.

■ ما رأيك فى الدورى المصرى بكل تفاصيله؟

- الدورى المصرى بما يحتويه من تعصب وكل ما ذكرته من قبل يُعتبر أسوأ دورى فى العالم، والفارق بيننا وبين أى دورى بأى دولة فى العالم كبير جداً، وهنا يحضرنى موقف حدث فى مباراة توتنهام وأرسنال فى الدورى الإنجليزى، وذلك عندما قام أحد جماهير توتنهام بإلقاء موزة على اللاعب بيير أوباميانج، لاعب أرسنال، فقام الأمن بإخراجه من المدرج على الفور، على الرغم من أنها لم تصطدم باللاعب، وهذا ما يحدث فى الدوريات فى جميع أنحاء العالم، وهو عكس ما يحدث عندنا تماماً.

■ رسالتك الأخيرة للمنظومة بالكامل..

- كلامى موجه للجميع: أحذركم، فنحن متجهون لكارثة كبيرة. يجب ضبط النفس، وعلى كل مسؤول أن يكون مسؤولاً بالفعل، فهو ليس منصباً فقط. أنا أدافع عن المنظومة بشكل عام قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، وأطالب مرة أخرى بتفعيل القانون وتطبيق اللوائح، ويجب أن تنتهى تعديلات قانون الرياضة فى أقرب وقت والعمل به، وأكرر أخيراً أن تصريحاتى فُسرت بشكل خاطئ. الدورى فى خطر، فكونوا على

قدر المسؤولية.