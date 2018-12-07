شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تحاصر مباريات دورى المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تمنع الأجواء الممطرة والسيول التى اجتاحت أغلب المحافظات سواء فى القاهرة والإسكندرية أو باقى محافظات الوجه البحرى من حدة وسخونة المنافسات فى الأسبوع الثانى عشر للقسم الثانى، حيث اجتاحات معظم الملاعب موجة من الطقس السيئ وتسببت الأمطار فى إلغاء الحكم وليد عبدالرازق لمباراة الحمام وغزل المحلة بمطروح، بعد أن حولت الأمطار ملعب المباراة إلى بركة مياه، وأصر حكم المباراة على تنفيذ القانون والانتظار لمدة عشرين دقيقة بعد موعد المباراة الأصلى وطلب من لاعبى الفريقين نزع الترنجات وارتداء زى المباراة والتأكد بنفسه من اكتمال دكة الاحتياطى بالفريقين.

وفى استاد الإسكندرية الذى شهد أجواء مثيرة، نظرا لاستمرار هطول الأمطار خلال مباراة فاركو مع أبوقير للأسمدة إلا أن الأمطار لم تؤثر على الملعب، نظرا لاتباع الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية أفضل الطرق العلمية فى تصريف مياه الامطار، فيما تأثر أداء اللاعبين بمختلف الملاعب بعد أن اجتاحت الأمطار ملاعب القاهرة فى لقاء بورتو والشمس ومباراة النصر والترسانة وهو نفس الأمر أيضا فى البلدية وطنطا.

وكان أطرف المواقف فى لقاء بورتو السويس مع الشمس عندما لاحظت الجماهير تواجد (تاكسى) مواجها للمقصورة الرئيسية بملعب السكة الحديد واعتقدت الجماهير أنه بديل لسيارة الإسعاف ولكن تبين أن مسؤولى بورتو قد جاءوا به لحمل كميات كبيرة من الثلج لعمل استشفاء للاعبين قبل واثناء وبعد المباراة.

فيما شهدت العديد من الملاعب أحداثا مؤسفة خاصة فى مباراة النصر للتعدين مع بنى سويف التى نزلت خلالها جماهير التعدين للملعب أكثر من مرة وحاولت الاعتداء على لاعبى بنى سويف والجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف وألقت عليهم عقب المباراة الطوب والحجارة، وكانت المباراة قد تأخرت قبل بدايتها 20 دقيقة لعدم وصول قوات الأمن، وهو الأمر الذى رفضه حكم المباراة طارق مجدى فى ظل الأجواء المشحونة حتى وصول قوات الأمن.

وكان فريق النصر للتعدين قد خاض المباراة بعدد 14 لاعبا فقط منهم 11 لاعبا بالملعب وثلاثة على دكة البدلاء لاستمرار أزمة النادى مع اللاعبين الكبار الغائبين بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

وفى مباراه شباب ناصر مع المنيا حاولت جماهير شباب ملوى ولاعبو الفريق الاعتداء على حكم المباراة أحمد حمدى بعد أن رفض احتساب ضربة جزاء، على حد قولهم، لفريقه نتيجة لمسة يد لأحد لاعبى المنيا داخل منطقة الجزاء وإلغاء هدف لفريقهم.

وعقب المباراة أكد خالد القماش، المدير الفنى للمنيا، أن فريقه قد أدى المباراة فى ظل ظروف صعبة للغاية وأرضية ملعب ضيقه وضغوط جماهيرية لا حصر لها، مشيرا إلى أن ما يعنيه هو تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث للاستمرار فى صراع القمة.

وفى الزرقا ألغى الحكم محمود بسيونى، مباراة الزرقا وكوكا كولا قبل موعدها بخمس دقائق، وكانت النتيجة. تقدم كوكاكولا بهدف نظيف أحرزه أحمد سعيد فى الدقيقة 34، بعد أن اعترض أحمد سند، المدير الفنى للزرقا على الحكم فى أحد القرارات ليقوم الحكم بطرده واعترض مساعد المدرب على القرار فكان جزاؤه الطرد هو الآخر، وهو الأمر الذى أثار حفيظة النائب سمير موسى، رئيس نادى الزرقا، فاعترض على قرارات الحكم ليتخذ الحكم قرارا انفعاليا بطرد سميرموسى أيضا، وهو الأمر الذى رفضه رئيس نادى الزرقا وقام بإحضار (كرسى) وجلس بأرض الملعب رافضا الانصياع لقرارالحكم أو التدخل الأمنى وقام حكم المباراة بمنحه فرصة قبل إعلان قرار الإلغاء طبقا للائحة دون جدوى لينهى المباراة ويخرج فى حراسه الشرطة.

وفى ملعب البلدية احتجز أمن الغربية الحكم الدولى أمين عمر، بالملعب لمدة نصف ساعة قبل أن يسمح بخروجه حتى مشارف المدينة حفاظا عليه من ثورة غضب الجهاز الفنى للمنصورة واللاعبين وبعض جماهير المنصورة المصاحبة لفريقها، التى اعتدت عليه بطريقة مهينة أثناء الخروج من الملعب بزجاجات المياه ولولا جهود رجال الأمن لاحتواء الغضب الجماهيرى لحدثت كارثه للحكم.

وكان الجهاز الفنى للمنصورة بقياده ياسر الكنانى، وياسر تحسين قد احتج على عدم صحة الهدف الوحيد الذى أحرزه محمد المالح فى الدقيقة 93 بدعوى وجود خطأ منذ البدايه لصالح المنصورة، كما احتجوا على عدم منح الفريق الوقت بدل الضائع المحتسب كاملا وأشاروا إلى أن هناك مخططا لإبعاد المنصورة بعد أن تعرضوا أيضا للظلم فى مواجهة الدولى إبراهيم نور الدين أمام الحمام الأسبوع الماضى.

وكانت نهاية الشوط الأول قد شهدت أحداثا مثيرة بعد اشتباك الجهاز الفنى للمنصورة مع المدرب المساعد للبلدية أحمد الجمل الذى رفض تحاور جهاز المنصورة مع حكم المباراة خشية التاثير عليه واندفع لاعب المنصورة كريم بدير وقذف بزجاجة مياه اصطدمت بوجه حمادة علوى مدير الكرة بنادى البلدية وسط حالة من التوتر الشديد. وعقب المباراة أكد حمادة علوى، مدير الكرة بنادى البلدية أن ما حدث من لاعبى المنصورة لا يعدو كونه نرفزة ملعب وأن لاعب المنصورة كريم بدير اعتذر له عما بدر منه عقب المباراة.

وفى نادى المريخ قام حكم المباراة صالح سلامة من منطقة الدقهلية بطرد أشرف خضر، المدير الفنى للمريخ بعد 20 دقيقه فقط من بداية المباراة نظرا لتلفظه ببعض الألفاظ تجاه الحكم الرابع، فى الوقت الذى شكك فيه أحمد كشرى، المدير الفنى لنادى الترسانة، فى صحة قرار الحكم محمد الصباحى، الذى احتسب ركلة جزاء على الترسانة واستشهد كشرى بالمساعد الدولى أيمن دجيش الذى أشار لعدم صحة الضربة بأحد البرامج الرياضية عقب المباراة.

من جانبه، أعرب أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا عن رضاه عن أداء لاعبيه أمام سيدى سالم، مشيرا إلى أن الفوز كان مهما للغايه لاجتياز الحاجز النفسى والعوده لطريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة مرتين ووجه الشكر للإدارة والجمهور على تشجيعهم بالرغم من الخسارة بالمباراة الماضية أمام الغزل.

وأشار إلى أنه سعى طوال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء مع إعطاء بعض النصائح، وأوضح أنه يعمل على تصحيح النواحى الدفاعية والهجومية للفريق من أول يوم تسلم به الإدارة الفنية للفريق.

وفى نادى الإعلاميين حرص مجلس إدارة النادى على منح الفريق مكافأة داخل الملعب وعقب الفوزعلى طهطا بملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفه، وأكد خالد فتوح، نائب رئيس نادى الإعلاميين أن مشوار الدورى لا يزال طويلا وأنه على ثقة من العودة من جديد للمنافسة على الصعود.

فى الوقت الذى أبدى أبوالعينين شحاتة، المدير الفنى لنادى التليفونات سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الألومنيوم 3/1 مشيرا إلى أن الفوز جاء فى توقيت مناسب تماما غابت فيه الانتصارات عن فريقه خمسة أسابيع كاملة وأعاد الفوز الثقة من جديد للاعبيه وناشد الشركة المصرية للاتصالات التى يتبع لها ناديه بالتدخل لإنهاء الأمور المالية حتى يعود الفريق إلى مساره الصحيح.