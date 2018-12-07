الأهلى يفوز على الزمالك 75 / 71 بربع نهائى دورى السلة

فاز فريق رجال سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة ٧١/٧٥ فى منافسات ربع نهائى دورى مرتبط السلة، الذى يقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وكان فريق المرتبط بنادى الأهلى تغلب على الزمالك أيضا فى منافسات نفس الدور .ومن المقرر أن تقام مباريات العودة غدا ويتأهل الفريق الأحمر لقبل النهائى حال فوز فريق المرتبط أيضا بلقاء الغد.

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