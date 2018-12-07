شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مواجهة يوفنتوس وانتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى بدون أهداف، الشوط الأول من مواجهة يوفنتوس وضيفه انتر ميلان المقامة على ملعب "يوفنتوس آرينا"، فى قمة مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإيطالى. وعلى الرغم من سيطرة يوفنتوس على معظم مجريات أحداث الشوط الأول، إلا أن خطورة انتر ميلان على مرمى تشيزنى، كانت هى الأبرز، وكانت أخطر الفرص للفريق الضيف عن طريق جالياردينى فى الدقيقة 29، والتى ارتدت من القائم. ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد انتر ميلان فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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