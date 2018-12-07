شكرا لقرائتكم مدريد تربح 100 مليون يورو من مواجهة سوبر كلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستجني العاصمة الإسبانية مدريد، إيرادات مباشرة بقيمة 47.7 مليون دولار، من استضافتها لإياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، يوم الأحد المقبل.

وأكد مندوب الحكومة في مدريد خوسيه مانويل رودريجيز، أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات بـ100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، منها 47.7 مليون دولار إيرادات مباشرة.

وأدى استضافة العاصمة للمباراة لرفع نسبة الإشغال الفندقي بين 8 و10%.

يذكر أنه تقرر نقل المباراة لمدريد بعد تعرض حافلة بوكا جونيورز لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس في 25 من الشهر الماضي.



جماهير الفريقين

جماهير بوكا جونيورز

جماهير ريفر بليت