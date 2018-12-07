شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الهولندي تين كات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي يوم الجمعة تعيين الهولندي هينك تين كات مديرا فنيا للفريق الأول بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها يوم الجمعة من دبا الفجيرة بسداسية نظيفة في دور الـ 16 بكأس رئيس دولة الإمارات.
وكان الوحدة أقال مدربه الروماني ريجيكامب منذ أيام قليلة بعد تراجع مستوى وترتيب الفريق بالدوري، وتولى المدرب الوطني الحاي جمعة مدرب فريق الرديف المهمة بشكل مؤقت، وجاءت هزيمة من دبا ليتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد لامتصاص غضب الجماهير، وسوف يبدأ تين كات، الذي سبق له تدريب نادي الجزيرة الإماراتي، عمله خلال أسبوع.
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