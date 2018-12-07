شكرا لقرائتكم العيسى:النصر مطالب بعزل الفريق عن"الاحتجاج"قبل الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لاعب النصر السابق إبراهيم العيسى أن الجهاز الإداري عليه مسؤولية كبيرة تتمثل في إبعاد اللاعبين عن أي أمور خارجية حتى لا تؤثر على اللاعبين خلال المباريات، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يعزل اللاعبين عن قضية الاحتجاج على الوحدة مهما كانت نتائجه.

وقال لـ"العربية.نت" يوم الجمعة: يجب على اللاعبين التركيز في المباراة، وبحكم تجربتي السابقة كلاعب دائماً ما تكون مباريات الديربي مهمة للاعبين كون الأضواء تكون مسلطة عليها، حتى لو لم يكن هناك تنافس بين الفريقين فهي مباراة لا تخضع لأي مقاييس، خاصة أن هذه المباراة بين فريقين يتنافسان على الصدارة، لذلك متوقع أن تكون مباراة قوية.

وأشار العيسى إلى أن النصر بحاجة كبيرة إلى نقاط المباراة لكي يقلص الفارق بينه وبين الهلال، وزاد: المباراة مهمة للنصر بشكل كبير كونه مطالبا بتحقيق الفوز لكي يقلص الفارق مع الهلال، والفريق يمتلك لاعبين مميزين ولديهم خبرة وأتوقع أن يضعوا بصمتهم في المباراة.

ورفض لاعب النصر السابق تحميل البرتغالي هيلدر مدرب الفريق مسؤولية النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية، وقال: هيلدر حضر كمدير فني يضع برامج وخططا للفئات السنية وتصدى لمهمة التدريب لكنه في نفس الوقت لا يوجد لديه مساعدون، والمهمة صعبة عليه لكن بخبرته في المباريات السابقة نجح في تقديم نتائج جيدة ولا يلام فهو يجتهد بقدر المستطاع.

وتمنى العيسى أن يعالج المدرب بعض المشاكل بالفريق مثل مشكلة إهدار الفرص المحققة، وزاد: تذبذب المستوى ليس في المباريات الأخيرة فقط، الفريق منذ بداية الموسم وهو يقدم أداءً متذبذباً ولكن في الفترة الأخيرة كانت هناك أسباب قوية منها تغيير المدرب والإصابات والغيابات التي ضربت الفريق خاصة في اللقاء السابق.

وقلل العيسى من تأثير النتيجة على فريق النصر في حال الخسارة، وقال: نتيجة المباراة لن تحسم اللقب حتى لو فاز الهلال حيث إن مشوار الدوري لايزال طويلا. وطالب لاعب النصر السابق إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع مدرب جاهز، واختتم: تأخر التعاقد مع المدرب يكلف الفريق فقدان فرصة المنافسة.