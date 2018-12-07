شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 / 12 / 2018 الأحمر يضم محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 / 12 / 2018 العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى يأتى في مقدمتها إعلان انضمام محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة للأهلى رسميا لمدة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

المقاصة يعلن انتقال محمود وحيد للأهلى رسميا

أعلن مسئولو مصر المقاصة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى صفوف الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة أربعة مواسم ونصف.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى إن الأهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.



محمود وحيد

الأهلى يقرر إعادة مارسيلو بعد تألقه فى الدورى السعودى

استقر مسئولو الأهلى على إعادة حسين السيد ظهير أيسر الفريق، بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودى فى الصيف المقبل، أو قطع إعارته واستعادته فى الميركاتو الشتوى المقبل، كما تُخطط الإدارة الحمراء فى الوقت الحالى. وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك إجماعًا على عودة حسين السيد، بل إن هناك محاولات لاستعادته فى الميركاتو الشتوى المقبل، حيث يرغب مسئولو الأهلى فى استعادة اللاعب الملقب بمارسيلو، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر.

محمد يوسف يبدأ مران الأهلى بـ"محاضرتين".. اعرف التفاصيل

عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى محاضرة فنية خاصة مع لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراة الجونة أول أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الجونة وتسببت فى اهتزاز مرمى الأهلى بهدف قبل أن يستفيق الفريق ويُسجل هدفين ليفوز فى نهاية المباراة. وبدأ الأهلى صباح اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد ضمن منافسات الدورى الممتاز. كما عقد محمد يوسف محاضرة مطولة مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران ذاته واستمرت المحاضرة 20 دقيقة، شهدت حديث يوسف مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة، والتى تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى. واصل ثلاثى الأهلى أحمد فتحى ومحمد الشناوى وعلى معلول اليوم الجمعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلى على هامش مران الفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث خاض الثلاثى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، فى إطار برنامجهم للتعافى من الإصابة.ويعانى محمد الشناوى وعلى معلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، فى حين يعانى أحمد فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية. ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز. وخاض لاعبو الأهلى الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الجونة أمس الأول الأربعاء التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أدت المجموعة التى شاركت أمام الجونة تدريبات بدنية خفيفة فى إطار البرنامج الاستشفائى الموضوع لها عقب المباراة.

أجايى ينتظم فى مران الأهلى الجماعى

انتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الجمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض للإصابة فى مباراة تاونشيب التى أقيمت فى بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى نسختها الماضية.وشارك أجايى اليوم فى التقسيمة الفنية التى شهدها مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجى به فى تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعى فى التقسيمة.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.