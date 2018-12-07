شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتعادلان مع المقاولون والجونة فى دورى 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الأسبوع السادس عشر لبطولة الجمهورية مواليد 2001، وانتهت ثلاث مباريات منها بالتعادل الإيجابى، حيث تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى بخمسة أهداف لكل فريق، والأهلى مع المقاولون 2 / 2 وتعادل الزمالك مع الجونة 1/ 1.

وأسفرت باقى النتائج عن فوز بتروجت على سموحة بهدفين نظيفين، والمقاصة على إنبى بهدف دون رد، وحرس الحدود على دجلة بهدفين لهدف، وحقق بيراميدز الفوز على النجوم بخمسة أهداف نظيفة.

ولم تقام مباراة الاتحاد مع طلائع الجيش لسوء حالة الملعب بسبب الأمطار، وتقام مباراة الداخلية مع الإسماعيلى يوم الأحد بسبب انشغال ملعب المؤسسة العمالية بمباراة فى دورى الكرة النسائية.