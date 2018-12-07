شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العراقى حكما لمباراة افتتاح الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى هانى العراقى، لإدارة مباراة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية غدا بين السنغال ونيجيريا. وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ14 ديسمبر الحالى، فى مدينة شرم الشيخ. ووقع منتخب مصر فى مجموعة تضم كوت ديفوار والمغرب ومدغشقر، على أن يفتتح مبارياته غداً فى الثانية والنصف بمواجهة المغرب. الجدير بالذكر أن الفائز بالبطولة والوصيف يتأهلان مباشرة إلى كاس العالم 2019 فى باراجواى.

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