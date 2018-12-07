شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع يوسف وعبد الحفيظ "بديل" كوليبالى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل الجهاز الفنى للأهلى حالياً بين لاعب خط وسط ومهاجم أجنبى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما قرر الجهاز الفنى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق فى يناير.

ويبحث الجهاز الفنى عن أكثر من مهاجم أجنبى صاحب قدرات تهديفية عالية، وفى حالة عدم ضم مهاجم أجنبى بمواصفات خاصة ستتجه بوصلة الأهلى للتعاقد مع "ديفندر" أجنبى قوى.

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى، ملف "بديل" كوليبالى مع محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام المقبلة.