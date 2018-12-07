شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف يعلن حضور أحمد أحمد نهائى البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحضر المباراة النهائية للبطولة الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستنطلق غدا بمدينة شرم الشيخ. يذكر أن البطولة تقام على مجموعتين كل مجموعة 4 منتخبات ويلعب المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى التى تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، والمجموعة الثانية نيجيريا والسنغال وليبيا تنزانيا. ومن المقرر أن يخوض المنتخب أولى مبارياته غدا أمام المننخب المغربى.

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