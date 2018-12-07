شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد يوسف لوليد أزارو بعد الصيام عن التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، جلسة خاصة مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق، تحدث معه خلالها عن ضرورة عدم التفكير فى بعض الأمور التى أبعدته عن تركيزه خلال الفترة الماضية.

وأكد يوسف لأزارو أن التفكير فى هذه الأمور حرمه من زيارة شباك الخصوم، وهو ما ظهر بوضوح فى المباريات الأخيرة ولاحظته الجماهير، وطلب المدير الفنى من المهاجم المغربى عدم التفكير إلا فى الملعب وكيفية عودة مستواه السابق.

وطلب يوسف من وليد أزارو عدم التفكير أيضاً فى عروض الاحتراف التى وصلته مؤخراً، لأنها ساهمت بشكل أو بآخر فى تشتيت تركيزه، وشدد له على أن الجميع ينتظر منه العودة لسابق عهده بشأن التسجيل وزيارة شباك المنافسين.