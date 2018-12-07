تقرير.. بعد تعافي أجايى.. متى يعود 8 مصابين لصفوف الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعافى جونيور أجايى جناح الأهلي، وبدأ في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ ان تعرض للإصابة أثناء المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الصيف الماضي.

عودة أجايى للتدريبات الجماعية، تفتح المجال للسؤال حول موعود عودة كافة المصابين في صفوف الأهلي، وهذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال السطور التالية.

جونيور أجايى

انتظم النيجيري جونيور أجايي اليوم الجمعة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

لن يتمكن أجايى من المشاركة في مباريات الأهلي قبل مطلع العام القادم حيث أن الأهلي وضعه في قائمة الانتظار، وسيكون عليه الانتظار حتى بداية فترة القيد الشتوي من أجل إضافته للقائمة المحلية.

محمد نجيب

تعرض نجيب لقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مباراة حورويا الغيني التي أقيمت في كوناكري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وأجرى عملية جراحية.

عانى نجيب أثناء فترة التأهيل للإصابة بكدمة عظمية أخرت برنامجه التأهيلي، وتقرر أن يعود لمرحلة الجري منفردًا بعد أسبوع من الآن.

حسام عاشور

حدد طبيب الأهلي فترة غياب حسام عاشور عن المباريات بمدة أسبوعين عقب إصابته جزع في الرباط الخارجي للكاحل في مباراة بتروجيت بالدوري.

ووفقًا للموعد المعلن فإن قائد الأهلي سيعود للمباريات بعد 10 أيام من الآن.

صلاح محسن

تعرض صلاح محسن للإصابة في بداية مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز، وأعلن طبيب الفريق أنه بحاجة إلى فترة علاج وتأهيل لمدة شهر.

أحمد فتحي

يعاني أحمد فتحي من مزق في العضلة الضامة، ولم يتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات منذ ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2018.

يخوض فتحي خلال الفترة الحالي برنامج إعداد للتعافي من الإصابة ويأمل الأهلي في استعادة خدماته مع انطلاق مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول

أجرى معلول أشعة منذ أسبوع على العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، وأكد الجهاز الطبي تحسن حالة اللاعب واقتراب موعد ظهوره من جديد في المران الجماعي.

ووفقًا لنتيجة الأشعة والفحص الطبي سيكون معلول جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي بعد أسبوع.

محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي للإصابة بمزق في العضلة الضامة أمام الوصل الإماراتي، وأعلن الجهاز الطبي للفريق آنذاك أنه بحاجة إلى 3 أسابيع من أجل العودة للمباريات.

وفقًا لهذا الموعد المعلن، فإن الشناوي بحاجة إلى فترة في حدود 10 أيام من أجل المشاركة في مباريات الفريق.

رامي ربيعة

أصيب رامي ربيعة قلب دفاع الأهلي بكسر في إصبع اليد بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن المباريات قرابة 10 أشهر.

وسيعود ربيعة للمشاركة في المباريات من جديد عقب التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل أيام قليلة، وينطبق على ربيعة ما قيل بشأن أجايى حيث أنه في قائمة الانتظار الخاصة بالأهلي.