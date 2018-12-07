الاتحاد يفوز على سموحة ليلاقي الإسماعيلي في ربع نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي الذي استمر أيضًا للأوقات الإضافية قبل أن يُسجل الاتحاد 4 ركلات ترجيح بينما سجل سموحة اثنتين تصدى الهاني سليمان لواحدة وأخرى أهدرها ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

وبهذا الفوز ضرب الاتحاد موعدًا أمام نظيره الإسماعيلي بدور ربع نهائي الكأس.

وكان الإسماعيلي قد تأهل لدور الثمانية من بطولة الكأس بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره المقاولون سجله لاعبه كريم بامبو في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.