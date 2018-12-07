رياضة | 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الجمعة 7-12-2018

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وجاءت ابرز 5 اخبار لريال مدريد اليوم الجمعة 7-12-2018 كالتالي :
*مدرب ريال مدريد: أنا سعيد جدا بإيسكو
قال مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري في مؤتمر صحافي بعد الفوز 6-1 على مليلة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إنه "سعيد للغاية" بالمباراة الجيدة التي قدمها إيسكو ألاركون.
وكان لاعب الوسط أساسياً لأول مرة خلال 7 مباريات قادها سولاري في ريال مدريد، وامتدح المدرب الأرجنتيني أداء لاعبه الذي سجل هدفين في اللقاء.
وقال: "أنا سعيد به، بهذه الأهداف، سعيد أيضاً بأسينسيو، الذي سجل أهدافاً جميلة وأيضاً بفينيسيوس، سعيد بالجميع عموماً".
وأضاف: "كلهم (من لعبوا اليوم) يريدون أن يلعبوا أساسيين، ولكني علي ان اختار 11 لاعباً وجزء من عملي هو الاختيار، أنا سعيد للغاية بكل واحد من اللاعبين الذين تدربوا اليوم، من كيلور حتى ماريانو، النقطة السلبية الوحيدة في الأمسية، الذي خرج مصاباً، اتمنى ألا يكون لديه شيء وأن تكون طفيفة".
وتابع: "رأينا اليوم أن الكثير من اللاعبين في حالة جيدة وملتزمين وقدموا مباراة قوية وهجومية، أنا سعيد بالمجموعة، بالقدامى والشباب ولاعبي الفريق الرديف".
وبسؤاله حول ما إذا كان يفكر في مونديال الأندية، قال: "لا نعرف حتى من سيصل لهذه البطولة، نهائي ليبرتادورس هنا، شيء غريب، نركز على الأقرب ولا زال هناك قبل المونديال مباريات في المنتصف: أويسكا وسسكا ورايو، مبارتان بالليغا مهمتان لنا، وبعدها سيكون أمامنا الوقت للتفكير في المونديال، إنها مسابقة رائعة".
*إيسكو وأسينسيو يظهران لـ سولاري أهميتهما في ريال مدريد
أشارت تقارير صحفية اسبانية، إلى أن كلا من فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو يُظْهِران للأرجنتيني سانتياجو سولاري أهميتهما في ريال مدريد، بعد أن سجل كلاهما هدفين في شباك مليلية.
ووفقصأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية فقد قام قائد الفريق ضد مليلية، بتسجيل هدفين ومع هذا فلن يمنحه ذلك المركز الأساسي أمام هويسكا، لكن على الأقل ساهمت مباراة كأس الملك في استعادة اللاعب لرتم المباريات وأبانت عن أهميته لسولاري ولريال مدريد.
ونفس الحال ينطبق على ماركو أسينسيو، مع أنه قدراته لم يتم التشكيك فيها أبدا، قبل بضعة أسابيع، كان اللاعبان بعيدان عن مستوى المجموعة وتم اعتبار كل ما قاما به خطأ جسيما.
لكن على ما يبدو أن أسينسيو وإيسكو كانا مجرد شماعتين لتلك اللحظات السيئة في حين أنهما لم يكونا مذنبين في كل شيء سيء يمر به الفريق.
أتى سولاري وكان لديه مهمة استعادة رتم الفريق بشكل عام، وبعد شهر من تعيينه، أظهر الثنائي الإسباني أنه ما زال بحوزتهما الكثير لتقديمه للفريق.
وعلى الرغم من أن مليلية ليس ذلك الخصم الذي يُقاس عليه، لكن مباريات الكأس هذه تمثل فرصة للاعبين المهمشين، أو في هذه الحالة اللاعبين المغضوب عليهم لكي يُظهروا إمكانياتهم وليستعيدوا فرصهم في اللعب مجددا.
وكانت الـ 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة، هي حصيلة أسينسيو في المباراتين ضد مليلية، وهو عمل تلقى عليه ثناء المدرب سولاري.
ومع ذلك، فإن فتى مايوركا ما زال أمامه طريق طويل لكي يقوم بهذا في المباريات الكبيرة رفقة إيسكو، لأنه في حالة انضمام هازارد أو أي لاعب كبير آخر، حينها لن يلعب سوى الأفضل والأجهز.
*الظاهرة رونالدو يتحدث عن مقارنته بكريستيانو
قال البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة إنه هو والبرتغالي كريستيانو رونالدو نموذجان مختلفان، سواء على المستوى الفني أو على مستوى الاهتمام بالتدريبات وأن السمة المشتركة بينهما هي "الرغبة في تسجيل الأهداف".
وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت: "نحن مختلفان بسبب موقعنا في الملعب وبسبب طريقة ترجمة ذلك، حتى لو كان كريستيانو يعلب الآن أكثر في مركز رأس الحربة، هو لديه طريقة أخرى في الاقتراب من المرمى غير التي كنت أفعلها".
وأضاف: "نعم، نحن متشابهان في الرغبة في تسجيل الأهداف"، مبرزاً طرق العمل المختلفة بينه وبين كريستيانو.
وتابع: "ليس صدفة أن كريستيانو وصل إلى 33 سنة وهو في هذه اللياقة البدنية، أعتقد أن لاعبين قلائل هم من يعتنون بأجسامهم مثله، مع رغبة كبيرة في التحسن".
وأردف: "كنت أتدرب لأنه كان يتعين علي ذلك، أما فهو فيتدرب لأنه يحب ذلك".
وأشار أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنتهما ببعض لأنهما لعبا في فترات مختلفة.
وقال: "هناك فارق تسع سنوات والأعوام التي لعبنا فيها مختلفة، لا أريد أن أقول أن الأمر في وقتي كان أصعب، ولكننا نواجه ظروفاً مختلفة وفرقاً مختلفة".
وحول فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية على حساب كريستيانو، قال رونالدو إن المونديال الذي بلغت فيه كرواتيا النهائي أثر في الفائز باللقب هذا العام.
وأضاف: "كلنا نعلم أن الكرة الذهبية محكومة بالنتائج وكرواتيا قدمت في وجود مودريتش أفضل مما قدمته البرتغال في وجود كريستيانو".
*رئيس ريفر بليت يؤكد على قرب حسم ريال مدريد لصفقة "بالاسيوس"
كشف رودولفو دونوفريو رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، أن إيمليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الاسباني، تحدث مع ناديه بشأن انتقال بالاسيوس للملكي، وأنه سيتحدث أكثر بعد نهائي الليبرتادوريس.
وقال رئيس نادي ريفر بليت في تصريحات صحفية: "نحن متواجدون حاليًا في المقر التدريبي لريال مدريد، نملك علاقات جيدة مع أتلتيكو مدريد مع سيميوني وجيل مارين، ريال مدريد هو بمثابة البيت الأبيض، ونحن نشعر أننا مثلهم".
وأضاف: "علاقتي طيّبة بفلورينتينو بيريز، إنه لأمر محزن أننا لم نتمكن من لعب النهائي في الأرجنتين لكننا سعداء أننا سنلعبه في البيت الأبيض لأنه بمثابة منزلنا".
وواصل: "أشجع ريال مدريد دومًا، مهما كان الفريق الذي يواجهه، هذا لا يقلل بالطبع من شعوري نحو دييجو سيميوني (مواطنه ومدرب أتلتيكو مدريد)".
واختتم: "علاقتي بـ ريال مدريد منذ حقبة دي ستيفانو، سانتياجو بيرنابيو جاء لمنزلي عندما كان والدي ذو منصب في الإتحاد الأرجنتيني، لدي إعجاب كبير بهذا النادي".
*كاسيميرو يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن فريق ريال مدريد الاسباني يفتقد لخدمات نجم وسط الفريق، البرازيلي كاسميرو منذ تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة ضد سيلتا فيجو بالليجا في 11 نوفمبر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن النجم الدولي البرازيلي عاد إلى التدريبات اليوم، ويقترب من العودة والمشاركة مع الفريق.
وأفادت الصحيفة أن اللاعب قد عمل من تلقاء نفسه وبدون الكرة، ويمكن أن يعود ويشارك في المباريات النهائية للفريق في عام 2018 وسوف يشارك في كأس العالم للأندية.
*رونالدو: مودريتش أفضل من كريستيانو وأحق بالكرة الذهبية
علق أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الاسباني السابق، رونالدو نازاريو، على تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية هذا العالم 2018.
وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الجميع يعرف كيف تحصل على جائزة الكرة الذهبية .. النتائج والبطولات التي تحققها".
وأردف قائلاً: "لوكا مودريتش قدم أداء رائع في كأس العالم 2018 وكان أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو".
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