رياضة | 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الجمعة 7-12-2018

وجاءت ابرز 5 اخبار لريال مدريد اليوم الجمعة 7-12-2018 كالتالي :

*مدرب ريال مدريد: أنا سعيد جدا بإيسكو

قال مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري في مؤتمر صحافي بعد الفوز 6-1 على مليلة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إنه "سعيد للغاية" بالمباراة الجيدة التي قدمها إيسكو ألاركون.

وكان لاعب الوسط أساسياً لأول مرة خلال 7 مباريات قادها سولاري في ريال مدريد، وامتدح المدرب الأرجنتيني أداء لاعبه الذي سجل هدفين في اللقاء.

وقال: "أنا سعيد به، بهذه الأهداف، سعيد أيضاً بأسينسيو، الذي سجل أهدافاً جميلة وأيضاً بفينيسيوس، سعيد بالجميع عموماً".

وأضاف: "كلهم (من لعبوا اليوم) يريدون أن يلعبوا أساسيين، ولكني علي ان اختار 11 لاعباً وجزء من عملي هو الاختيار، أنا سعيد للغاية بكل واحد من اللاعبين الذين تدربوا اليوم، من كيلور حتى ماريانو، النقطة السلبية الوحيدة في الأمسية، الذي خرج مصاباً، اتمنى ألا يكون لديه شيء وأن تكون طفيفة".

وتابع: "رأينا اليوم أن الكثير من اللاعبين في حالة جيدة وملتزمين وقدموا مباراة قوية وهجومية، أنا سعيد بالمجموعة، بالقدامى والشباب ولاعبي الفريق الرديف".

وبسؤاله حول ما إذا كان يفكر في مونديال الأندية، قال: "لا نعرف حتى من سيصل لهذه البطولة، نهائي ليبرتادورس هنا، شيء غريب، نركز على الأقرب ولا زال هناك قبل المونديال مباريات في المنتصف: أويسكا وسسكا ورايو، مبارتان بالليغا مهمتان لنا، وبعدها سيكون أمامنا الوقت للتفكير في المونديال، إنها مسابقة رائعة".