رياضة | حالة جديدة تثير الجدل حول الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة جديدة تثير الجدل حول الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة جديدة أثارت الجدل حول أحقية الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد بالتتويج بالكرة الذهبية والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم كل عام.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصحفي عبده بونه من دولة جزر القمر الذي ورد اسمه في قائمة المصوتين ليس له وجود وأن الصحيفة التي ينتمي إليها مغلقة منذ 6 سنوات.

وعلق المصور تيميمو عبده الذي عمل من قبل لصحيفة البلاد بجزر القمر على الواقعة قائلاً : "أنا مندهش لكون اسم الجريدة موجود، حيث أغلقت الصحيفة منذ ما يقرب من 6 سنوات ولم يكن هناك صحفيا يدعى عبده بونه".

وبحسب التصويت منح الصحفي الوهمي صوته الأول لمبابي ثم مودريتش ورونالدو وهازارد وأخيرًا محمد صلاح.

يذكر أن هذه هي الحالة الثانية التي تُثير الجدل حول الكرة الذهبية بعدما أكد لازانا ليبورد وهو صحفي من دولة ترينداد وتوباجو أن ترتيب أصواته للاعبين كان غير صحيح.