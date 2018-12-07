رياضة | نجم مانشستر يونايتد: مورينيو محق في استبعاد لوكاكو وبوجبا لأنهما "مملان" !

وجه بول إينس لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي سابقا، انتقادًا لاذعًا لثنائي المانيو، الفرنسي بول بوجبا لاعب الوسط، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقال إينس في تصريحات صحفية: "أشعر أن كل مرة أتحدث فيها عن مانشستر يونايتد أنه يجب الحديث عن بول بوجبا ولوكاكو، لقد بدأت أشعر بالملل من كلاهما".

وأضاف بقوله: "لقد قام مورينيو بالعمل الصحيح عندما استبعدهما من التشكيلة الأساسية، فكلاهما لا يبدوان مهتمان بالشكل الكافي، ولا يقدمان ما هو جيد بما فيه الكفاية".