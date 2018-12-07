رياضة | إطلالة جديدة لـ "أبوتريكة" على بي إن سبورتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلالة جديدة لـ "أبوتريكة" على بي إن سبورتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد النجم المصري محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في الاستوديو التحليلي لمباراة "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ورغم أن "أبوتريكة" يعمل ضمن طاقم التحليل الفني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية منذ فترة طويلة ومشاركته في تحليل الكثير من المباريات الأوروبية، إلي أنها المرة الأولي الذي يقوم فيها "الماجيكو" بتحليل مباريات الدوري الإيطالي، وذلك نظرًا لأهمية مباراة الإنتر ويوفنتوس في "ديربي إيطاليا".

وانتهي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بالتعادل السلبي بين الفريقين.