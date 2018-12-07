رياضة | 3 عوامل قادت الاتحاد السكندري لدهس سموحة بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عوامل قادت الاتحاد السكندري لدهس سموحة بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الاتحاد السكندري في الفوز علي منافسه نادي سموحة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز العوامل التي ساعدت الإتحاد في الفوز أمام سموحة.

1- طموح تحقيق بطولة

يطمح نادي الاتحاد السكندري في تحقيق بطولة هذا الموسم، خاصة علي مستوي بطولتي كأس مصر وكأس زايد للأندية الأبطال، بعد الوصول لدور الـ8 في البطولتين، وتقديم مستوي مميز حتي الآن مع مدربه حلمي طولان.

2- نشوة الفوز على الزمالك

دخل لاعبو نادي الإتحاد مباراة اليوم أمام سموحة بنشوة كبيرة بعد الفوز علي الزمالك في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث ظهرت الثقة علي اللاعبين خلال أحداث اللقاء، رغم الوصول لركلات الترجيح.

3- الانتصار في الديربي

يعد لقاء سموحة ضد الاتحاد السكندري ديربي، بسبب وجود الناديين في نفس المدينة، والتنافسية الكبيرة التي توجد في مباراة الفريقين في المواسم الماضية.