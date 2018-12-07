رياضة | جروس يحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة مع رئيس الزمالك غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة مع رئيس الزمالك غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جلسة غدًا السبت مع رئيس النادي ونجله أمير مرتضى بالإضافة إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

ويناقش جروس مع مسئولي الزمالك غدًا ملف الراحلين عن الفريق بالإضافة إلى وضع اللمسات النهائية على الصفقات الجديدة وعرض بعض السير الذاتية عليه وحسمها بشكل نهائي.

يذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق القطن التشادي يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.