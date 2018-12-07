رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن ثالث صفقات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن ثالث صفقات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي والهيئة العامة للرياضة بالسعودية، بنشر صورة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي غزة، بعد توقيعه رسميًا على عقود إنتقاله لصفوف فريق بيراميدز اليوم الجمعة.
وكان نادي بيراميدز نجح في التعاقد بشكل رسمي مع حامد حمدان قادمًا من نادي غزة الفلسطيني، بعد صراع قوي مع ناديي الأهلي والزمالك على ضم اللاعب خلال الفترة الماضية.
ويعتبر "حمدان" ثالث صفقات بيراميدز في الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع الثنائي عمرو مرعي وإيريك تراوري.
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