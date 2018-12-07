رياضة | طارق يحيى: قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد والحكم حرمنا من ركلة جزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد والحكم حرمنا من ركلة جزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد طارق يحيي المدير الفني لنادي سموحة، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام نادي الاتحاد السكندري، مؤكدا ان اللاعبين لم يبخلوا بأي جهد طوال اللقاء.
وقال يحيي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت : "لعبت مباراة اليوم بدون 5 لاعبين أساسين، ويوجد لاعبين لم تلعب منذ 6 أشهر وكنا نستحق ضربة جزاء صحيحة في المباراة".
وتابع : "الإتحاد السكندري اخذ الثقة من فوزه علي الزمالك ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم الجمعة الماضية".
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