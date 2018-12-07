شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «بيراميدز» يتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان، لاعب نادي غزة الرياضي، لينضم للفريق بداية من شهر يناير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للاعب الفلسطيني بعد توقيعه على عقود الانضمام للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، تحت تعليق: «ثالث صفقات بيراميدز في يناير.. اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان لاعب نادي غزه الرياضي».

وتعد هذه ثالث صفقات بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعاقد النادي مع عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، وإيريك تراوري لاعب مصر المقاصة.