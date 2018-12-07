شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم بملعب النادي.

وأبدى جروس خلال اجتماعه مع لاعبي الزمالك بعض الملاحظات بخصوص أداء الفريق أمس أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

كما حفز جروس اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

كان الزمالك قد فاز على المصري أمس بهدفين دون رد وواصل تصدر الدوري الممتاز.