شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجدول الكامل لبطولة كأس الأمم الأفريقية الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا السبت في مدينة شرم الشيخ فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم الشاطئية التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر الحالى. وقام الاتحاد المصري لكرة القدم، بنشر الجدول الكامل للبطولة والذي جاء كالتالي: جدول كأس الأمم الأفريقية الشاطئية وتعد البطولة مؤهلة لبطولة كاس العالم للكرة الشاطئية حيث يمثل القارة الافريقية منتخبان في المونديال العالمى للكرة الشاطئية وبذلك يضمن المنتخبان المتأهلان للنهائى المشاركة في كأس العالم.

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