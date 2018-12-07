التعاون ينتزع المركز الرابع من الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خطف التعاون المركز الرابع من مضيفه الوحدة عندما تغلب عليه 1-0 في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة في إطار الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيلدون أوجوستو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع التعاون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام الوحدة صاحب المركز الخامس، علما أن للتعاون مباراة مؤجلة.

ويعد هذا الفوز، هو السادس للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 3 مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للوحدة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث.

وبدا التعاون أفضل من الوحدة خلال شوطي المباراة، فيما لعب حارس المرمى محمد عواد دورا كبيرا في عدم استقبال الوحدة خسارة كبيرة من واقع تصديه إلى عدد من الكرات.