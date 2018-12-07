شكرا لقرائتكم الإتحاد الإسبانى يعلن حضور ميسى موقعة سوبر كلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإتحاد الأإسبانى لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، سيحضر المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، والتى ستجمعه بوكا جونيورز وريفر بليت بعد غد الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه لم يكن هناك أى تأكيدات على حضور ميسى للقاء، حتى أعلن الإتحاد اليوم رسميا حضورة للمباراة.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وريال مدريد السابق اعتذر عن حضور اللقاء الذى سيقام فى ملعب فريقه السابق.