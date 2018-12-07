شكرا لقرائتكم فالفيردى يؤكد تقارب المستوى مع إسبانيول ويؤجل حسم مصير سواريز من المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة على تقارب المستوى الفنى مع إسبانيول، منافس الغد فى ديربى كتالونيا، فى اللقاء الذى سيقام ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى.

وتحدث فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "ديربى متقارب، ولا يوجد هناك فوارق كثيرة بين الفريقين، مباراة تلعب بالقلب أكثر من العقل، اسبانيول فى لحظات جيدة رقم خسارتهم ضد جيرونا، بالنسبة لنا اختبار نارى، اسبانيول هذا الموسم مختلف ، الموسم الماضى عانينا فى المباراتين التى لعبناهم على ارضهم".

وتابع فالفيردى، قائلا "من الصعب جداً الفوز على برشلونة ليس فقط لإسبانيول ولكن لـ جميع الفرق فى السنوات الاخيرة".

وواصل المير الفنى، قائلا "لدينا بعض الشكوك حول سواريز وآرثر ولكن دعونا ننتظر التدريبات اليوم، من الممكن ان تكون هناك مداورة ولكن يجب علينا ان نحاول للسيطرة على المباراة، أعتقد ان سواريز سيكون قادرا على التواجد فى الديربى، انا لا اريد ان اقلق بشكل متزايد، نعتقد انه سيلعب، ويجب علينا ان نكون حذرين ، لعب مبارتين مع المنتخب وثم عانى بعدها".

وأكمل المدرب الإسبانى، قائلا "لا يوجد تشابه بين اللاعبين كل شخص يختلف عن الاخر، وانا هنا موجود لإدارة كل شئ ولكن تملك شئ واحد فقط مشترك وهو ان الجميع يريد اللعب".

وأردف فالفيدى: "لا يجب علينا التفكير فى شئ قبل حدوثه، أتمنى ان تكون الاجواء أفضل على الرغم من المنافسة الكبيرة، من الجيد بالنسبة لنا ان يسجل 14 لاعب اهدافا هذا الموسم ولا نعتمد على لاعب او اثنان او ثلاثة".