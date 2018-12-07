شكرا لقرائتكم جريزمان بديل روبين في بايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مسئولو نادي بايرن ميونيخ الألماني، التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لتعويض رحيل الهولندي أريين روبين، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي، وقررت الإدارة عدم تجديد عقده.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن إدارة بايرن ميونيخ وضعت جريزمان هدفا لتعويض غياب روبين، وتحاول إقناع اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى صفوف البافاري بأي طريقة ممكنة في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن جريزمان جدد عقده مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي بعدما رفض الرحيل لبرشلونة، علما بأن الشرط الجزائي في عقده الجديد يقدر بـ 200 مليون يورو.

وشارك جريزمان مع الأتليتي هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أخرى.