شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يسود الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وسموحة، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على استاد برج العرب، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. تشكيل الفريقين بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف. خط الوسط: كريم الديب، نور السيد، أحمد داوودا، محمد حسن. خط الهجوم: رزاق سيسيه، بناهينى. فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: أحمد لورد. خط الدفاع: محمود منصور، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أمير عابد. خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، يامادو تورو، ديريك نسيبامبي. خط الهجوم: شيلونجو. أحداث الشوط الأول جاء الشوط الأول بمستوى متراجع للفريقين حيث لم يشكل سواء الاتحاد أو سموحة خطورة حقيقة تذكر خلال هذا الشوط حيث اكتفوا بتبادل الهجمات دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.

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