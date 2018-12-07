شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسى يعلن رسميا معاملة اللاعبين المصريين كمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم بعد اجتماع المكتب التنفيذى برئاسة الدكتور وديع الجرىء عن تنفيذ قرار اعتبار اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال أفريقيا ( الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا) لاعبين محليين ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2018.

شدد البيان الصادر عن الاتحاد التونسى أنه سوف يتم إرسال تفاصيل هذا القانون أو القرار إلى الأندية المحترفة بالرابطة الأولى خلال الأسبوع القادم.