شكرا لقرائتكم الصفقة الثالثة .. بيراميدز يضم الفلسطينى هدف الأهلى و الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز عن ضم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضى، فى ثالث الصفقات النادى قبل فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم الثنائى عمرو مرعى وإيريك تراورى لتدعيم صفوف الفريق.

وبذلك يعد حامد حمدان ثالث صفقات بيراميدز في يناير، بعدما كان هدفا للأهلى والزمالك لضمه خلال الأيام الماضية قبل أن ينجح مسئولى بيراميدز فى ضم اللاعب لصالحهم.

وكان اللاعب قد التقط صور تذكارية بقميص الأهلى وكان قاب قوسين أو أودنى من الانضمام لأحد القطبين قبل أن يعلن براميدز بشكل رسمى عن ضمه.