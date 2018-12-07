شكرا لقرائتكم بعثة الاسماعيلي تصل مطار المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق نادى الإسماعيلى مطار المغرب استعدادا لملاقاة فريق الرجاء فى رحلة استغرقت 5 ساعات حتى مطار محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية. ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب محمد الخامس لضمان مواصلة المشوار العربى، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى. وتأخرت طائرة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى فى الإقلاع من القاهرة لمدة 175 دقيقة لسوء الأحوال الجوية صباح الجمعة. ويبدأ الدراويش معسكره المغلق بالمغرب استعدادًا لملاقاة الرجاء فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال المحدد لها 11 ديسمبر الجارى.

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