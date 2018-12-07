شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك فى مرتبط دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الأهلى المرتبط على نظيره الزمالك بنتيجة ٤٤/٦٦ فى منافسات دور الثمانية بدورى المرتبط. وتقام الآن مباراة رجال سلة الأهلى للفريق الأول مع الزمالك فى منافسات نفس الدور. ومن المقرر أن يلتقى فريقا الأهلى والزمالك غدا فى مباراة الإياب وحالة فوز فريق أهلى المرتبط غدا أيضا يصعد لقبل نهائى البطولة دون النظر لنتيجة مباراة الرجال.

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