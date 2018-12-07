شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب استعارة ثنائى الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الجونة، استعارة ثنائى الزمالك، أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل خروجهما من حسابات السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض في الفترة الماضية.

ولم يشارك مدبولى مع الزمالك هذا الموسم فى المبارياتن فى ظل كثرة عدد اللاعبين في مركز صانع الألعاب، وهو ما دفع مسئولى النادي الساحلي لطلب استعارة الثنائي سواء مدبولى أو دونجا فى الفترة المقبلة لحاجة الفريق لخدماتهما.

وكشف مصدر مقرب من الثنائى عن مناقشتهما لعروض الجونة مع العروض المقدمة لهما، لحسم مدى إمكانية الانتقال للنادى الساحلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمه.