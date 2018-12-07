شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع سموحة فى الشوط الأول بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وسموحة، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على استاد برج العرب، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف.

خط الوسط: كريم الديب، نور السيد، أحمد داوودا، محمد حسن.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، بناهينى.

حراسة المرمى: أحمد لورد.

خط الدفاع: محمود منصور، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أمير عابد.

خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، يامادو تورو، ديريك نسيبامبي.

خط الهجوم: شيلونجو.

جاء الشوط الأول بمستوى متراجع للفريقين، حيث لم يشكل سواء الاتحاد أو سموحة خطورة حقيقة تذكر خلال هذا الشوط، حيث اكتفى الفريقان بتبادل الهجمات دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.