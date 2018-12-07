شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة هزار بين محمود تريزيجيه وعمرو طارق بسبب الترنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود حسن تريزيجيه لاعب نادى قاسم باشا التركى وعمرو طارق مدافع المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكى، فى وصلة هزار على موقع تويتر. وعلق عمرو طارق، على صورة تريزيجيه وارتدى ترنج باللون الأخضر، قائلاً :"مش ممكن الرواشة.. ترنج تحفة"، ليرد بعدها تريزيجيه، قائلاً :"مابلاش أنت كفاية اللى أنت عمله فى دماغك يا أجنبى".

وصلة هزار بين عمرو طارق وتريزيجيه يذكر أنه قد دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات خلال الأيام الماضية مع عمرو طارق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم.

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